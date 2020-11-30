В первые дни зимы в Петербурге впервые похолодает до -7 градусов

Но уже не следующей неделе снова будет плюсовая температура.

В начале первого зимнего месяца погоду в Петербурге продолжит определять западная периферия обширного антициклона. Об этом 78.ru сообщил главный специалист Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

В течение первой половины недели будет облачно и будут идти периодические осадки. В городе 1 и 2 декабря будет 0..+2 градуса, пройдет небольшой снег.

Со второй половины недели определять погоду начнёт антициклон. Впервые температуры опустятся до -7 градусов. Осадки прекратятся, а 3-4 декабря ночью будет -2..-7, днем – 0..-5 градусов.

Вся вторая половина недели, включая выходные, остается в слабоморозной погоде, но ненадолго. Уже на следующей неделе снова будет плюсовая температура.

МЧС предупредило петербуржцев о гололедице 1 декабря.

Фото: Piter.tv