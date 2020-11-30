В первые дни зимы в Петербурге впервые похолодает до -7 градусов

В начале первого зимнего месяца погоду в Петербурге продолжит определять западная периферия обширного антициклона. Об этом 78.ru сообщил главный специалист Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.
В течение первой половины недели будет облачно и будут идти периодические осадки. В городе 1 и 2 декабря будет 0..+2 градуса, пройдет небольшой снег.
Со второй половины недели определять погоду начнёт антициклон. Впервые температуры опустятся до -7 градусов. Осадки прекратятся, а 3-4 декабря ночью будет -2..-7, днем – 0..-5 градусов.
Вся вторая половина недели, включая выходные, остается в слабоморозной погоде, но ненадолго. Уже на следующей неделе снова будет плюсовая температура.
МЧС предупредило петербуржцев о гололедице 1 декабря.
Фото: Piter.tv
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