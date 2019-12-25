В Петербурге 1 декабря ожидается гололедица

Водителям и пешеходам нужно быть внимательнее на дорогах.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 1 декабря в городе ночью и утром местами на дорогах ожидается гололедица.

Водителей просят заблаговременно включать поворотники, при необходимости остановиться – заранее помигать стоп-сигналами. Рекомендуется повременить с выездом на перекресток, чем подставить себя под удар машины, которой управляет неосторожный или неопытный водитель. Также стоит держать увеличенную дистанцию между машинами.

На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части необходимо проявлять повышенную осторожность. Не следует подавать звукового сигнала вблизи от пешехода – в спешке он может поскользнуться и упасть под автомобиль.

В Ленобласти 1 декабря выпадет мокрый снег.

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