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В Ленобласти 1 декабря выпадет мокрый снег
Сегодня, 13:40
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nastya960

В Ленобласти 1 декабря выпадет мокрый снег

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В отдельных районах ожидается гололёд.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области, 1 декабря на территории региона ожидается облачная погода. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 1 декабря пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега. Днем в большинстве районов небольшой мокрый снег, на западе с дождем, в отдельных районах ожидается гололёд.

Ветер южный, юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4 градусов., днем +3...-2. На дорогах гололедица. 

Фото: pixabay

Теги: погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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