Новогоднюю елку на Дворцовой после праздников могут пустить на сувениры

В этом году на Дворцовой площади будет стоять настоящая елка.

Александр Беглов предложил не выбрасывать новогоднюю ёлку с Дворцовой площади после праздников, а сделать из неё сувенирные поделки. Оформление Петербурга к Новому году обсудили на заседании правительства.

В этом году на Дворцовой площади будет стоять настоящая елка, которую 7 декабря привезут из Всеволожского района Ленобласти. Глава города дал поручение изучить опыт Москвы и предложить, что можно будет сделать с елкой по окончании праздников.

К празднику украсят 180 улиц, там поставят 62 искусственные ели и повесят более 4 тысяч декоративных элементов.

Накануне петербуржцам показали главную елку, которая будет установлена на Дворцовой площади.

Фото: Piter.TV