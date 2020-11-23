Петербуржцам показали главную елку, которая будет установлена на Дворцовой площади

Ее привезут 7 декабря и будут украшать две недели.

Главная елка Петербурга ждет своего звездного часа во Всеволожском районе Ленобласти. "Петербургский дневник" показывает зеленую красавицу.

Чтобы найти лучшую ёлку специалисты Городского центра размещения рекламы (ГЦМР) совершили 10 выездов по всему региону. В итоге выбор остановили на елке в деревне Хиттолово. Высота елки – 30 метров, но перед установкой ее немного подпилят. Пока что возраст елки не известен, предположительно, ей больше 70 лет.

Украшать зеленую красавицу будут в винтажном стиле, который напомнит о елках Советского периода. На украшение уйдет две недели, украшать будут круглосуточно.

Также в ГЦРР отметили, что для вырубки было выбрано старое дерево, которое из-за сильного ветра может упасть в любой момент. В Петербург елку привезут 7 декабря.

Фото: Piter.TV; Петербургский Дневник