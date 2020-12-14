Без комментариев: как распушают елку на Дворцовой площади

Живую новогоднюю елку дополняют ветками и железными конструкциями, чтобы закрепить игрушки от ветра.

В Петербурге продолжают готовить к Новому году главную елку на Дворцовой площади. Съемочная группа Piter.TV сняла, как рабочие делают елку пышнее с помощью железных конструкций и живых веток. Ранее ожидалось, что елку начнут украшать игрушками с 10 по 15 декабря, однако игрушек на площади все еще нет.

По словам заместителя директора Городского центра размещения рекламы и праздничного оформления Николая Попченкова, технология оформления живой ели всегда предусматривает дополнительную установку веток в нижнем ярусе из-за недостатка света в лесу. Он отметил, что игрушки ручной работы будут устанавливать не на ветки деревьев, а на специальные железные конструкции, чтобы не утяжелять елку и надежно закрепить игрушки от порывов ветра.

Живое дерево выбрали сами петербуржцы по результатам опроса. Елку планируют украсить светодиодными гирляндами, флажками и серпантином до 20 декабря. Ранее мы писали, что петербуржцы возмутились стоимостью новогодней елки в 13 миллионов рублей. Специалисты объяснили, что вошло в стоимость ели.

Фото и видео: Piter.TV