Видео: неизвестный залез на елку на Дворцовой площади

Неизвестный забрался на 25-метровую ель на Дворцовой площади. Он попал на камеры видеонаблюдения ночью 21-го января.
На кадрах видно, как под ветвями происходит какое-то движение, человек забирается все выше и выше. По всей видимости, у человека есть специальная подготовка. После этого он спустился, перелез через ограждения и отправился по своим делам. Материалы уже поступили в полицию. Будут ли правоохранители предпринимать какие-либо действия пока неизвестно.
Напомним, что в этом году на главной площади Петербурга поставили живую ель. Она на Дворцовой простоит до конца января.
Видео: Piter.TV
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