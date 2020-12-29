Видео: неизвестный залез на елку на Дворцовой площади

Человек остался цел. Украшения, которые были на дереве, тоже не пострадали. По крайней мере, снаружи.

Неизвестный забрался на 25-метровую ель на Дворцовой площади. Он попал на камеры видеонаблюдения ночью 21-го января.

На кадрах видно, как под ветвями происходит какое-то движение, человек забирается все выше и выше. По всей видимости, у человека есть специальная подготовка. После этого он спустился, перелез через ограждения и отправился по своим делам. Материалы уже поступили в полицию. Будут ли правоохранители предпринимать какие-либо действия пока неизвестно.

Напомним, что в этом году на главной площади Петербурга поставили живую ель. Она на Дворцовой простоит до конца января.

Видео: Piter.TV