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Новогодняя ель простоит на Дворцовой площади до конца января
Сегодня, 21:28
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smirenny

Новогодняя ель простоит на Дворцовой площади до конца января

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Губернатор пошел навстречу просьбам горожан.

В среду, 13 января, в пресс-службе городской администрации поделились хорошей новостью: новогодняя ель на Дворцовой площади простоит до конца января. 

Председатель комитета по печати Владимир Рябовол отметил, что в этом году горожане высоко оценили живую ель. По его словам, многие петербуржцы оставили на личной странице главы города в соцсетях много позитивных откликов. К тому же, в интернете фотографии ели набирали десятки тысяч лайков и восхищенных комментариев. 

Также чиновники напомнили, что за установку живой ели в 2020 году проголосовали сами жители Петербурга. Дерево вместе с доставкой и украшением обошлось в 13 миллионов рублей. Из ствола планируют изготовить сувениры (например, часы)  для социальных учреждений.

 Ранее мы писали, что петербуржцы могут сдать свои новогодние ели на переработку.

Фото: vk.com/public140039075

Теги: ель на дворцовой, новогодняя елка петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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