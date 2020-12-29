Новогодняя ель простоит на Дворцовой площади до конца января

Губернатор пошел навстречу просьбам горожан.

В среду, 13 января, в пресс-службе городской администрации поделились хорошей новостью: новогодняя ель на Дворцовой площади простоит до конца января.

Председатель комитета по печати Владимир Рябовол отметил, что в этом году горожане высоко оценили живую ель. По его словам, многие петербуржцы оставили на личной странице главы города в соцсетях много позитивных откликов. К тому же, в интернете фотографии ели набирали десятки тысяч лайков и восхищенных комментариев.

Также чиновники напомнили, что за установку живой ели в 2020 году проголосовали сами жители Петербурга. Дерево вместе с доставкой и украшением обошлось в 13 миллионов рублей. Из ствола планируют изготовить сувениры (например, часы) для социальных учреждений.

Ранее мы писали, что петербуржцы могут сдать свои новогодние ели на переработку.

Фото: vk.com/public140039075