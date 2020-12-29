Петербуржцы могут сдать свои новогодние ели на переработку

В Северной столице стартовала акция "Елки, палки и щепа".

В понедельник, 11 января, у петербуржцев появилась возможность сдать на переработку новогоднюю ель, сообщил телеканал "Санкт-Петербург" .

Организатор акции "Елки, палки и щепа" Петр Левин рассказал, что нужно снять все украшения с ели: переработанное дерево передадут в питомники для животных. Также организаторы акции принимают в переработку деревья в горшках, которые после высаживают.

Координатоор акции в Красносельском районе сообщила, что задача горожан – дать вторую жизнь новогодней елке, "переработать ее и отправить на подстилку и подкормку диким животным".

Пункты приема будут работать до 31 января. Узнать, где именно можно сдать ель на переработку можно здесь.

Ранее мы писали, что "Велес" открыл единый номер телефона для бесплатных консультаций по диким животным.

Фото: vk.com/elki_palki_bizoni