"Велес" открыл единый номер телефона для бесплатных консультаций по диким животным

Сотрудники Центра имеют 10-летний опыт в лечении млекопитающих.

Россияне могут обратиться с бесплатной консультацией по вопросам содержания диких животных к Центру "Велес". Об этом сообщили сотрудники Центра в своей группе в "ВКонтакте".

Специалисты поделились советом: если вы нашли животное, то не стоит самостоятельно принимать решение о том, забрать его домой или нет. Более того, не стоит заниматься его лечением без консультации со специалистами.

Обратиться за помощью можно по номеру 8800-204-49-99.



Ранее сотрудник Центра "Велес" заснял на видео сонного медведя.

Фото: VK / Сергей Овчинников