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"Велес" открыл единый номер телефона для бесплатных консультаций по диким животным
Сегодня, 15:49
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"Велес" открыл единый номер телефона для бесплатных консультаций по диким животным

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Сотрудники Центра имеют 10-летний опыт в лечении млекопитающих.

Россияне могут обратиться с бесплатной консультацией по вопросам содержания диких животных к Центру "Велес". Об этом сообщили сотрудники Центра в своей группе в "ВКонтакте".

Специалисты поделились советом: если вы нашли животное, то не стоит самостоятельно принимать решение о том, забрать его домой или нет. Более того, не стоит заниматься его лечением без консультации со специалистами. 

Обратиться за помощью можно по номеру 8800-204-49-99. 

Ранее сотрудник Центра "Велес" заснял на видео сонного медведя. 

Фото: VK / Сергей Овчинников

Теги: велес, дикие животные
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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