Часы из ствола главной новогодней ели подарили детским соцучреждениям Петербурга

Циферблаты были сделаны по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова.

В среду, 19 марта, в Центре содействия семейному воспитанию № 4 детским социальным учреждениям города вручили часы-сувениры, изготовленные из ствола главной новогодней ели Петербурга.

По поручению губернатора Александра Беглова было сделано 30 сувенирных часов. Дизайн разработали художники "Городского центра рекламы и праздничного оформления города".

Напомним, что в этом году на Дворцовой площади установили живую новогоднюю ель. Смольный заявил, что после праздников будут сделаны памятные подарки, чтобы ель не исчезла бесследно.

Ранее мы писали, что Смольный просят публично обсудить судьбу Конюшенного ведомства.

Фото: "Петербургский дневник", Piter.tv