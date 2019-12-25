Смольный просят публично обсудить судьбу Конюшенного ведомства

Инициативу публичного обсуждения поддержали 39 депутатов.

Депутаты оппозиции обратились к Смольному с просьбой о продолжительном обсуждении судьбы Конюшенного ведомства. Согласно инициативе, исполнительная власть должна обсуждать перспективы исторического здания открыто, а не кулуарно. После чего необходимо вынести вопрос на совет по культурному наследию. Депутаты уточнили, что последнее публичное обсуждение проходило четыре года назад, передают "Невские новости".

Помимо этого депутатам оппозиции не понравилась идея приспособления Конюшенного ведомства по программе "Аренда за рубль", рассчитанную на размещение объектов общепита.

Чиновники попросили дать информацию, когда начнется обсуждение памятника со специалистами и Советом по сохранению культурного наследия при правительстве.

Инициативу поддержали 39 депутатов, двое выступили против.

Ранее мы писали, что Конюшенным ведомством заинтересовался московский инвестор.

Фото: vk.com/club69491262