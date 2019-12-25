Конюшенным ведомством заинтересовался московский инвестор

Комплекс зданий давно заброшен. Власти не могут решить, как приспособить объект и на какие средства.

ГК "Киевская площадь" хочет получить Конюшенное ведомство по программе "Рубль за квадратный метр" на срок 49 лет. Предложение от организации поступило 12 марта 2021 года, узнал депутат Борис Вишневский от вице-губернатора Максима Соколова.

Объект находится в неудовлетворительном состоянии, однако у города нет средств на его реновацию. В связи с этим в планах привлечь инвесторов. Поступившее предложение рассматривают "с точки зрения рисков для города". Рассчитать экономическую эффективность невозможно до тех пор, пока не будет определена ориентировочная стоимость работ.

Чтобы определить затраты на приспособление Конюшенного ведомства, его закрепили за "Агентством по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга".

Ранее вице-губернатор Борис Пиотровский заявил о том, что хотел бы использовать Конюшенное ведомство как театрально-музейный комплекс.

Фото: ВКонтакте / КОНЮШЕННЫЙ ДВОР