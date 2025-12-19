Новогодняя ель Кронштадта представлена на всероссийском конкурсе

Ель в стиле середины прошлого века украсила Якорную площадь.

Новогодняя ель, установленная на Якорной площади в Кронштадте, стала участником всероссийского конкурса "Ёлки России". Об этом сообщили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга. Об этом сообщил комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

Праздничное дерево оформлено в стилистике 1950–1960-х годов XX века. В украшении использованы игрушки с элементами ручной росписи, гирлянды из ламп накаливания, а также классическая пятиконечная серебристая звезда, установленная на верхушке ели.

Для размещения новогоднего дерева выбрана Якорная площадь, которая считается символом исторической устойчивости Кронштадта и преемственности традиций портового города. Концепция оформления подчёркивает связь современного облика города с его прошлым. Ель участвует во всероссийском онлайн-голосовании, которое продлится до 13 января. По состоянию на текущий момент кронштадтская ель занимает лидирующую позицию с заметным отрывом от других участников конкурса.

Фото: комитет по благоустройству Петербурга