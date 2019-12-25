Живая или искусственная: какую елку выбрать на Новый год?

Биологи советуют приобрести несколько веточек живой ели или нарядить растущее на улице дерево. Это самый экологичный вариант.

Новогоднее празднование сложно представить без ели. На рынке представлен широкий ассортимент живых и искусственных деревьев разных цветов, с шишками или светодиодами на иголках, разной высоты и ширины. Важно помнить, что выбор ели для дома — это не только вопрос эстетики, но и ответственность перед окружающей средой. В сообществе "ЭкоСПбГУ" рассказали Piter.tv, какое праздничное дерево лучше всего купить для дома.

Эксперты отмечают, что с точки зрения экологии идеального варианта нет. Однако выбор в пользу живой ели более нейтральный по отношению к природе. Лучше всего покупать деревья в сертифицированных питомниках, которые обязательно заботятся о восстановлении вырубленных участков. Именно поэтому экологи призывают приобретать елки на легальных елочных базарах.

Добавим, что в Петербурге уже появились торговые точки, где хвойные деревья продают нелегально. Лучше отказаться от покупки елок в таких местах, ведь поставщики товара способствуют разрушению лесной экосистемы и уменьшению территории лесов.

Многие люди предпочитают покупать искусственные елки, думая, что этот вариант более экологичный. Однако это не так. Большинство искусственных елей производятся за границей, что ведет к увеличению экологического следа из-за транспортировки. Пресс-служба ЭкоСПбГУ / Green Campus

Кроме того, искусственные ели изготавливают из нефтепродуктов. Добыча этого ресурса негативно сказывается на окружающей среде. Добавим, что в состав многих деревьев входит ПВХ, который отличается высокой токсичностью. Особенно вредные вещества выделяет материал при горении.

Экологи считают, что покупать искусственную елку резонно, если она будет использоваться в течение 20 лет. Однако большинство бюджетных вариантов не прослужат столько.

Надоевшая искусственная ель, которая однажды отправится на свалку, не подлежит переработке. Она будет выделять в почву вредные вещества.

Для природы вредна любая новогодняя елка, но натуральная все же лучше, если ее купили на легальном елочном базаре. Добавим, что после того, как дерево потеряет товарный вид, его можно сдать на переработку. Деревья принимают в рамках акции "Елки, палки и щепа".

Лучше всего приобрести на Новый год еловые ветки или венок. Любители рукоделия могут сделать праздничное дерево своими руками. А жители загородных домов и вовсе имеют возможность нарядить растущее на улице дерево. Пресс-служба ЭкоСПбГУ / Green Campus

Автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков отметил, что выбирать елку легко. Нужно смотреть, чтобы дерево было пушистым, иголки должны быть насыщенного зеленого цвета. Если хвоя бледная или даже желтая, такую ель брать не стоит. Таким образом, важно обращать внимание на густоту и цвет.

Биолог рекомендует установить ель подальше от батареи и поближе к окну, чтобы обеспечить ей достаточное количество света. Для устойчивости дерева можно использовать песок. Важно помнить о регулярном поливе ели, поскольку без достаточного количества воды она может быстро начать осыпаться.

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