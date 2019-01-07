В Петербурге в новогоднюю ночь ожидается снег и до -10 градусов

Ветер северный, северо-западный, 4-9 м/с.

В последний день уходящего года погоду в российских столицах сформирует циклон "Бодо" ("Bodo"), центр которого в середине дня окажется над Средней Волгой. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге метеорологические условия будет формировать тыловая часть упомянутого циклона, и поступление холодного воздуха в регион продолжится.

В Северной столице ожидается облачная, вечером с прояснениями погода, пройдёт небольшой снег. Днём -7…-9 градусов. В новогоднюю полночь ожидается небольшой снег и -8…-10 градусов. Ветер северный, северо-западный, 4-9 м/с.

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Фото: Piter.tv