В Японии пройдут общенациональные военные учения

Силы самообороны Японии проведут военные учения всех подразделений впервые за 30 лет. Об этом сообщает ИА "Красная Весна" со ссылкой на издание Kyodo News.
Они будут проводиться с сентября по ноябрь по всей стране.
В рамках учений военные отработают транспортировку грузов и проверят работу систем связи в полевых условиях. Учения принято провести в связи с военным присутствием Китая в Юго-Восточной Азии.
По данным издания, Японию не устраивает китайский закон, который позволяет применять силу против иностранных судов, заходящих на территорию республики. Отмечается, что конфликты часто возникают в акватории спорных островов в Восточно-Китайском море.
Также издание сообщает, что в мае 2021 года Япония проведет совместные учения с морпехами США и Франции.
Ранее российские ракетные корабли вышли в Черное море на учения.
Фото: pixabay.com
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