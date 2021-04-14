ВМФ РФ проводит операцию в акватории. Ранее стало известно, что эсминцы США зайдут в регион 14 или 15 апреля.

Российские ракетные корабли вышли в Черное море на учения. Об этом рассказали представители Черноморского флота РФ. В акватории ведется контрольная проверка Военно-морских сил за зимний период тренировок.

Роль условного противника будут выполнять морские щиты-мишени. пресс-служба ЧФ РФ

На данный момент известно, что запланированы артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. В миссии принимает участие фрегат фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", корабль на воздушной подушке "Самум", тральщик "Иван Голубец". Заявлены также большие десантные корабли ВМФ России, авиация и силы ПВО. Экипажи уже успешно прошли испытания, связанные с преодолением минного заграждения в регионе.

Напомним, что МИД Турции сообщил российской стороне о том, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе боевых эсминцев Roosevelt и Donald Cook через пролив Босфор. Оттуда военные направляются в Черное море. Операция будет проводиться 14-15 апреля, а в регионе американцы пробудут до 4-5 мая.

В Пентагоне высказались об отправке кораблей в Черное море.

Фото: Piter.tv