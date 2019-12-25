За последние сутки в Петербурге выявили 300 новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 300 новых случаев заболевания коронавирусом. Такие данные предоставил центр по мониторингу ситуации с COVID-19.
Это означает, что количество заболевших продолжает расти. Если 28 июня количество новых заболевших составляло 219 человек, то 29 июня оно выросло до 253, 6 июля — 280 случаев. Тест на коронавирус за последние сутки сдали более 19 тысяч человек.
За минувшие сутки из стационаров по выздоровлению выписали 156 человек. 21 человек скончался. По состоянию на 9 июля, уровень летальности по коронавирусу в Северной столице был самым высоким в России.
Ранее петербуржцам напомнили о том, что болезнь еще не ушла.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все