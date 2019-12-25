В пятницу, 10 июля, петербуржцев предупредили о возвращении пандемии коронавируса. Об этом заявил главный специалист, анестезиолог-реаниматолог Медико-хирургического центра имени Пирогова Михаил Замятин.
По словам Замятина, в Северной столице пик болезни пройден.
Пик эпидемии пройден, болезнь отступила, но не ушла
Михаил Замятин, главный специалист, анестезиолог-реаниматолог Медико-хирургического центра имени Пирогова.
Специалисты отмечают, что город должен быть готов ко второй волне COVID-19. В настоящий момент, у экспертов появилась возможность проанализировать опыт работы с коронавирусом и статистику.
Напомним, что в Петербурге каждый день у 200 человек выявляют внебольничную пневмонию. губернатор Северной столицы Беглов заявил, что доля пациентов, у которых подтверждается COVID-19, среди тех, кто заболел пневмонией, составляет 90-95%.
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Фото:pixabay
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