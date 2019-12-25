С начала пандемии в Северной столицы первопричиной смерти новая коронавирусная инфекция стала у 1281 человека.

В пятницу, 10 июля, петербуржцев предупредили о возвращении пандемии коронавируса. Об этом заявил главный специалист, анестезиолог-реаниматолог Медико-хирургического центра имени Пирогова Михаил Замятин.

По словам Замятина, в Северной столице пик болезни пройден.

Пик эпидемии пройден, болезнь отступила, но не ушла Михаил Замятин, главный специалист, анестезиолог-реаниматолог Медико-хирургического центра имени Пирогова.

Специалисты отмечают, что город должен быть готов ко второй волне COVID-19. В настоящий момент, у экспертов появилась возможность проанализировать опыт работы с коронавирусом и статистику.

Напомним, что в Петербурге каждый день у 200 человек выявляют внебольничную пневмонию. губернатор Северной столицы Беглов заявил, что доля пациентов, у которых подтверждается COVID-19, среди тех, кто заболел пневмонией, составляет 90-95%.

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