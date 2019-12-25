В Петербурге каждый день у 200 человек выявляют внебольничную пневмонию

В Петербурге с 26 апреля пневмонией заболели 17,2 тысячи жителей.

В Петербурге с 26 апреля пневмонией заболели 17,2 тысячи жителей. Данные опубликованы на Facebook-странице первого сортировочного COVID-центра компьютерной томографии Медицинского института имени Березина Сергея.

За все время компьютерную томографию легких сделали 25 тысяч человек. То есть ежедневно в Петербурге пневмония выявляется у более 200 человек. Ранее Беглов говорил, что доля пациентов, у которых подтверждается COVID-19, среди тех, кто заболел пневмонией, составляет 90-95%.

Также в Роспотребнадзоре сообщали, что в начале июня в Петербурге резко начала расти заболеваемость внебольничной пневмонией. Заболеваемость подскочила в 20 раз.

В Петербурге по данным на 9 июля от коронавируса умерли 19 мужчин и 17 женщин.

Фото: Piter.TV