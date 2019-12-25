В Петербурге от коронавируса умерли 19 мужчин и 17 женщин

Пациенты скончались в апреле, июне и июле 2020 года.

В Петербурге 9 июля зарегистрировали 36 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Комитет здравоохранения.



Среди умерших – 19 мужчин от 33 до 87 лет, 17 женщин от 60 до 90 лет. Пациенты скончались в апреле, июне и июле 2020 года. Основное заболевание, которое привело к смерти – двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусом.

Также пациенты имели хронические заболевания – кардиосклероз, гипертония, атеросклероз, онкология, ожирение, цирроз печени.

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