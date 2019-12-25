За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 19,5 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 19 586 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Под медицинским наблюдением находится 1 416 человек. Из них 196 ― в обсерваторе, 688 ― на самоизоляции, 532 ― контактные.
За сутки было обработано 398 вызовов, которые поступили по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.
Также 120 вызовов поступило на номер "112". О прибытии из другой страны в Россию сообщили 51 человек.
Ранее петербуржцев предупредили о возвращении пандемии коронавируса.
Фото: Piter.TV
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