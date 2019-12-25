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За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 19,5 тысяч человек
Сегодня, 10:06
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nadezhda_sib

За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 19,5 тысяч человек

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За последние 10 дней количество заболевших росло.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус  19 586 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится  1 416 человек. Из них 196 ― в обсерваторе, 688 ― на самоизоляции, 532 ― контактные.

За сутки было обработано 398 вызовов, которые поступили по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19. 

Также 120 вызовов поступило на номер "112". О прибытии из другой страны в Россию сообщили 51 человек. 

Ранее петербуржцев предупредили о возвращении пандемии коронавируса. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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