Инженер-блогер создал огромную Nintendo Switch и подарил ее детской больнице

Огромный аналог инженер создал по той причине, что маленькую консоль очень легко потерять.

Инженер-любитель Майкл Пик собрал огромную копию портативной консоли Nintendo Switch. Аналог оказался полностью работоспособным. Видео с процессом создания устройства изобретатель опубликовал на своем YouTube-канале.

Гигантский аналог консоли в 7,5 раз больше оригинала. Ее вес составляет почти 30 кг, а размеры 76 на 178 см. Диагональ устройства примерно 70 дюймов, а разрешение экрана 4К. Устройство имеет деревянный корпус, а клавиши ввода полностью функциональны.

По словам Пика, он решил сделать такую огромную копию по той причине, что оригинальная консоль слишком маленькая и ее можно потерять.

После сборки и проведенных тестов изобретатель подарил аналог Nintendo Switch детской больнице.

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Видео: Youtube/Michael Pick