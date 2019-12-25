"Галилео" вернется на СТС с новым ведущим и голосом "Кураж-Бамбея"

Премьера запланирована на конец марта.

На телеканал СТС возвращается научно-популярное шоу "Галилео". Новым ведущим проекта станет блогер-изобретатель Даня Крастер. Об этом сообщила пресс-служба канала.

Настоящим подарком для телезрителей станет голос "Кураж-Бамбея", который использовался в русском дубляже "Теории большого взрыва" и других комедийных сериалов.

Еще одним новшеством программы стали анимационные ролики. Они расскажут о культурных и технологических достижениях человечества.

Премьера состоится на телеканале СТС 22 марта. Программа будет выходить с понедельника по четверг в 14:00.

Ранее мы писали, что Тимати остался без невесты в финале восьмого сезона шоу "Холостяк".

Фото: Instagram / danyakraster