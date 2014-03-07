Тимати остался без невесты в финале восьмого сезона шоу "Холостяк"

Премьера нового сезона состоится на телеканале ТНТ 14 марта.

Восьмой сезон шоу "Холостяк" стартует на телеканале ТНТ только 14 марта, а в сети уже обсуждают его финал. Новым холостяком стал Тимати (Тимур Юнусов). По слухам рэпер не выбрал себе невесту. Об этом пишет "Комсомольская правда".

В своем Instagram Тимати заявил, что в финале шоу все пойдет не по плану. Подобное заявление в свое время сделал Алексей Воробьев, который подарил одной из финалисток кольцо.

Рэпер заявил, что слова любви для него имеют большой смысл. К своим 37-ми годам он сказал их лишь трем девушкам. По всей видимости, в их числе бывшие возлюбленные музыканта, модели Анастасия Решетова и Алёна Шишкова, от которых у него сын Ратмир и дочь Алиса.

Также Тимати заявил, что новый сезон "Холостяка" с его участием будет лучшим. Зрителей ждет много сюрпризов и непривычных моментов.

Ранее группа HammAli & Navai объявила о распаде.

Фото: Instagram / timatiofficial