Группа HammAli & Navai объявила о распаде

Музыканты добились всего, чего хотели в рамках проекта, и готовы двигаться дальше.

Российский рэп-дуэт HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) объявил о распаде. В интервью изданию Popcake музыканты заявили, что добились всего, чего хотели в рамках проекта. Теперь они готовы двигаться дальше.

Решение о распаде участники HammAli & Navai приняли единогласно. "Да, это правда. Мы распадаемся. Теперь у каждого своя дорога", - сказали они.

Артисты планируют выпустить последний альбом и провести заключительный совместный тур.

Дуэт HammAli & Navai просуществовал пять лет. За это время музыканты выпустили несколько хитов "Пустите меня на танцпол", "Девочка-война", "Прятки" и др.

Ранее Little Big анонсировали свое участие в отборе на "Евровидение" пародией на "Людей в черном".

Фото: ВКонтакте / HammAli & Navai