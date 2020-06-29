Политик призвал не возвращаться к граница 1921 года.

Александр Лукашенко предупредил об угрозе распада Белоруссии. Об этом политик заявил во время встречей с активом Минской области. Слова белорусского главы приводят журналисты телеканала "Беларусь 1". Спикер предупредил собравшихся чиновников, что страна может потерять часть своей территории. Из-за этого республика вернется к границам 1921 года.

Не позволяйте возвращаться к тому, от чего мы с вами ушли….Думаю, вот, сейчас ребята выведут — 1921-й год, Рижский договор...Все остальное разменяли и отдали: Западу, Польше, что-то там на востоке было у России Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик напомнил, что в 1939 году граница Белорусской ССР была неподалеку от Минска. Лукашенко добавил, что если бы советские солдаты не присоединили Западную Белоруссию, которая в том время находилась в составе Польши, то границы сейчас были бы другими.

Лукашенко рассказал, что США и КНР ведут серьезную борьбу за передел мира.

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