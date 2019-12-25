Политик объяснил свои слова про лечение коронавируса алкоголем.

Александр Лукашенко рассказал о переживаниях из-за коронавируса. Об этом глава Белоруссии заявил местному телеканалу "Беларусь-1". Политик признался, что последние несколько месяцев боялся того, что не сможет оправдать доверие граждан.

Я же не идиот, я же тоже понимаю, что один в мире, одна страна особый путь заняла борьбы с этим вирусом...Думаете, легко? Нелегко. Но мы победили Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер Белоруссии напомнил, что рекомендовал лечить инфекцию "трактором, ста граммами и баней". Лукашенко объяснил, что уже тогда он понимал, что населению необходимо работать, иначе "жрать будет нечего". Таким образом он пытался успокоить белорусов.

Лукашенко анонсировал поправки в Конституцию в ближайшие два года.