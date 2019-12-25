Лукашенко анонсировал поправки в Конституцию в ближайшие два года

Они передадут часть полномочий "на места" и будут приниматься на референдуме.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал поправки в Конституцию. По его словам, они будут подготовлены в течение двух лет. Об этом пишет Sputnik Беларусь.

Глава государства заявил, что одна из задач поправок это передача части полномочий "вниз" — губернаторам и местной власти.

Конституция - основной закон. Мы ее сделаем за два года. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он отметил, что люди бояться вносить более серьёзные поправки в Конституцию, но это следует сделать. Лукашенко считает, что передача части полномочий "на места" позволит местным властям лучше заниматься своими территориями. Также он заявил, что перераспределение между парламентом, президентом и правительством должно быть также прописано в основном законе страны.

Президент Белоруссии подчеркнул, что поправки в Конституцию будут приниматься на референдуме.

Ранее Лукашенко поручил чиновникам "зацепиться на рынках".