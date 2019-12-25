Лукашенко поручил чиновникам "зацепиться на рынках"

Политик напомнил, что Белоруссии сейчас не до жиру".

Александр Лукашенко поручил чиновникам "зацепиться на мировых рынках". Во время рабочей поездки в Солигорск президент республики заявил журналистам, что нынешние кризисные явления следует расценивать как "новые возможности". Он напомнил, что Минску сейчас "не до жиру".

Мы должны вот это сложное время использовать...Мы очень "вмонтированы" в международные производственные цепочки, экспортоориентированная страна Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил, что если республика не сможет закрепиться на новых рынках, тогда государству придется тяжело. Поэтому он дал указание администрации "рвать вперед". Задача также поставлена Национальному банку.

Лукашенко оценил влияние москвичей на рост цен на жилье в Минске.