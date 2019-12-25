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Лукашенко оценил влияние москвичей на рост цен на жилье в Минске
Сегодня, 11:49
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lesjasap

Лукашенко оценил влияние москвичей на рост цен на жилье в Минске

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Глава Белоруссии заявил, что жилье в Минске подорожало.

Александр Лукашенко оценил влияние москвичей на рост цен на жилье в Минске. Об этом глава республики рассказал журналистам Sputnik Беларусь во время рабочей поездки в Солигорск. Политик знает о том, что граждане РФ начали активно скупать жилу. недвижимость в столице Белоруссии.

Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил, что россияне считают Белоруссию тихой и спокойной страной, в которой могут жить не только они сами, но и их дети. 

Песков прокомментировал заявление Лукашенко о вмешательстве РФ в выборы в Белоруссии.

Теги: александр лукашенко, белоруссия, жилье, минск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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