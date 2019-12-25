Глава Белоруссии заявил, что жилье в Минске подорожало.

Александр Лукашенко оценил влияние москвичей на рост цен на жилье в Минске. Об этом глава республики рассказал журналистам Sputnik Беларусь во время рабочей поездки в Солигорск. Политик знает о том, что граждане РФ начали активно скупать жилу. недвижимость в столице Белоруссии.

Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил, что россияне считают Белоруссию тихой и спокойной страной, в которой могут жить не только они сами, но и их дети.

Песков прокомментировал заявление Лукашенко о вмешательстве РФ в выборы в Белоруссии.