Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Лукашенко о вмешательстве РФ в выборы в Белоруссии. Он заявил, что Россия никогда не вмешивалась в иностранные выборы — в том числе белорусские.
Российская Федерация не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
По его словам, 24 июня на параде Победы у Владимира Путина и Александра Лукошенко не было времени обсудить вопрос выборов президента в республике.
Ранее Песков рассказал, что уже проголосовал по поправкам в Конституцию.
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