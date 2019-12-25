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Песков прокомментировал заявление Лукашенко о вмешательстве РФ в выборы в Белоруссии
Сегодня, 14:59
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matveyvn

Песков прокомментировал заявление Лукашенко о вмешательстве РФ в выборы в Белоруссии

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На параде Победы у Путина и Лукошенко не было времени обсудить вопрос выборов президента в республике.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Лукашенко о вмешательстве РФ в выборы в Белоруссии. Он заявил, что Россия никогда не вмешивалась в иностранные выборы — в том числе белорусские.

Российская Федерация не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, 24 июня на параде Победы у Владимира Путина и Александра Лукошенко не было времени обсудить вопрос выборов президента в республике.

Ранее Песков рассказал, что уже проголосовал по поправкам в Конституцию.

Теги: лукашенко, песков, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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