Он сделал это, сидя в машине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уже проголосовал по поправкам в Конституцию. По его словам, он сделал это при помощи механизма электронного голосования на сайте mos.ru.

Песков рассказал, что отправил заявку и попробовал проголосовать вчера вечером — и не смогу, так как голосование на тот момент ещё не запустилось.

А потом вот сегодня, пока ехал на работу в машине, проголосовал. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Говорить о фиксации нарушений, считает он, пока рано, так как досрочное голосование длилось всего 2 часа 40 минут. Песков заявил, что "всё работает прекрасно".

Президент России Владимир Путин, рассказал его пресс-секретарь, также может проголосовать очно или в электронной форме.

Ранее мы писали, что явка на электронное голосование по поправкам составила 20%.