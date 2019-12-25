Он уверен, что для создания фейков используются самые современные технологии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вмешательстве России и Польши в белорусские выборы. Об этом пишет БЕЛТА.

Белорусский лидер сообщил, что планирует обсудить данный вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в сети распространяют фейки, цель которых — дискредитировать власть Белоруссии. Например, о том, что у его сына на счетах в швейцарских банках лежит 840 миллионов долларов. Лукашенко призвал проверить эту информацию по дипломатическим каналам.

Кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он добавил, что в это могут поверить только люди, которые не разбираются в дипломатических документах. Президент считает, что эта информация идёт из России, где сидят "кукловоды" его оппонентов.

И в Польше живут, и из России подкидывают.

По его словам, для создания фейков используются самые современные технологии.

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