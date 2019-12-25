Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вмешательстве России и Польши в белорусские выборы. Об этом пишет БЕЛТА.
Белорусский лидер сообщил, что планирует обсудить данный вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в сети распространяют фейки, цель которых — дискредитировать власть Белоруссии. Например, о том, что у его сына на счетах в швейцарских банках лежит 840 миллионов долларов. Лукашенко призвал проверить эту информацию по дипломатическим каналам.
Кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Он добавил, что в это могут поверить только люди, которые не разбираются в дипломатических документах. Президент считает, что эта информация идёт из России, где сидят "кукловоды" его оппонентов.
И в Польше живут, и из России подкидывают.
По его словам, для создания фейков используются самые современные технологии.
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