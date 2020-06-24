Песков рассказал, покидал ли Лукашенко Москву после парада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после парада в Москве на Красной площади был на приеме в Кремле. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков газете "Ведомости".
Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что белорусский лидер сразу после парада отправился в аэропорт и вернулся в Минск.
При этом Песков не ответил журналистам, смогли ли президенты России и Белоруссии пообщаться наедине 24 июня.
Всего в Москву на парад в честь 75-летия Победы приехали представители десяти государств. Путин поблагодарил их за посещение страны, несмотря на пандемию коронавируса.
Видео: CTVBY
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