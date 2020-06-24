Владимир Путин поднял тост за будущие победы на приеме глав государств

Путин добавил, что подвиг воинов и тружеников тыла в годы Второй мировой войны — пример "всепобеждающей силы сплоченности, дружбы и доверия" между государствами.

На приеме для глав государств, приглашенных на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Путин поднял тост на ветеранов и победы России. Слова президента передает пресс-служба Кремля.

"Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем", – сказал он.

В этом году в Москву на парад приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Путин поблагодарил их за участие, несмотря на пандемию.

Ранее стало известно, что парад Победы в Петербурге собрал сотню зрителей за ограждениями.

Видео: kremlin