Владимир Путин поднял тост за будущие победы на приеме глав государств

На приеме для глав государств, приглашенных на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Путин поднял тост на ветеранов и победы России. Слова президента передает пресс-служба Кремля.
"Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем", – сказал он.
В этом году в Москву на парад приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Путин поблагодарил их за участие, несмотря на пандемию.
Ранее стало известно, что парад Победы в Петербурге собрал сотню зрителей за ограждениями.
Видео: kremlin
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