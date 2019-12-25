Лукашенко заявил, что демократии, как её понимают в Белоруссии, нет нигде в мире

Он заговорил о демократии, проводя параллели с протестами в США и Франции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такой демократии, как её понимают в Белоруссии, нет нигде в мире. Заявление он сделал во время поездки в Брест, где он посетил 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду.

Лукашенко заговорил о демократии, проводя параллели с протестами в США и Франции. Он напомнил, что там для разгона несогласных полиция применяет жёсткие методы — в США для этого пришлось использовать национальную гвардию.

Когда вы слышите разговоры о какой-то демократии, вы должны понимать, что в том виде, в котором мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

До этого мы писали, что В Минске прошла массовая акция протеста из-за задержаний соперников Александра Лукашенко. Об этом сообщили журналисты из "Радио Свобода". Они рассказали, что митинг получил название "Пикет солидарности". Мероприятие организовала правоцентристская коалиция. Белорусы поддерживают задержанных оппонентов действующего президента республики, которых забрала полиция во время избирательной кампании. Местные СМИ отметили, что акция в Минске собрала более 1600 человек. Люди не стали расходиться даже из-за начавшегося дождя. Во время акции протеста граждане могли подписать документы в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Белоруссии.