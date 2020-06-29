Политик считает, что Америка опасается КНР.

Александр Лукашенко рассказал, что США и КНР ведут серьезную борьбу за передел мира. Об этом белорусский политик заявил журналистам во время встречи с минскими чиновниками. Заседание транслировал местный телеканал "Беларусь -1".

На политической карте мира появилось новое государство - мощное, которое, может, и нехотя, но бросило вызов монополисту - США. И это государство - КНР. Там мощная ядерная держава… Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик отметил, что Китай делает все от него зависящее, чтобы "беспокоить" американцев. Лукашенко отметил, освоение космоса, а также современного оружия. По словам главы Белоруссии, Китай имеет экономику, которая является первой по экспорту товаров и второй по производительности.

Лукашенко добавил, что КНР встала вровень с Америкой. Из-за этого СШа чувствуют опасность, так как теряют свои позиции. Политик заметил, что между сторонами с прошлого года ведется торговая война.

Лукашенко рассказал о переживаниях из-за коронавируса.

Видео: Youtube/АТН: новости Беларуси и мира