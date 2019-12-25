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"Газель" развалились под "Мостом глупости" на Южном шоссе
Сегодня, 13:04
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

"Газель" развалились под "Мостом глупости" на Южном шоссе

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Из-за грузовика на участке образовался затор.

"Мост глупости" на Южном шоссе сломал "Газель" 28 октября. Фотографиями с места очевидец поделился в "ВКонтакте".

Белые мешки из грузовика вывалились на землю, а металлический кузов просто развалился. Водитель не учел ограничения по высоте. В начале октября под мостом задержался микроавтобус. 

Еще один известный мост глупости находится на Софийской улице, но он сейчас закрыт на ремонт. 

Один из владельцев транспортных средств отсудил у водителя более 350 тысяч рублей за то, что тот испортил его машину под "Мостом глупости". 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Денис Пожильцов

Теги: газель, мост глупости
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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