У станции Сортировочная автомобиль вновь застрял под "мостом глупости"

У микроавтобуса были московские номера. Возможно, водитель ехал по навигатору и не обратил внимание на запрещающий знак.

Во Фрунзенском районе автомобиль "вписался" в "мост глупости". Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 9 октября.

Микроавтобус с московскими номерами застрял под мостом вблизи станции Сортировочная. В Сети пользователи предполагают, что водитель ехал по навигатору и не заметил знак, указывающий на то, что большой автомобиль проехать под переправой не сможет.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Двинском шоссе перевернулся грузовой автомобиль.

Фото: ВКонтакте / ЖТП и ЧП Санкт-Петербург