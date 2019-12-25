В результате случившего пострадал водитель. Кроме того, произошел разлив топлива.

Сегодня, 9 октября, в Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадал мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На Двинском шоссе перевернулся грузовой автомобиль "Вольво". В аварии пострадал водитель машины. У него диагностировали травму руки.

Кроме того, на месте ДТП произошел разлив топлива. Информацию уже передали в экологическую службу.

На данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Киришском районе Ленобласти байкер упал с мотоцикла и получил травмы.

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