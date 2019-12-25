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На Двинском шоссе перевернулся грузовой автомобиль
Сегодня, 14:50
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На Двинском шоссе перевернулся грузовой автомобиль

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В результате случившего пострадал водитель. Кроме того, произошел разлив топлива.

Сегодня, 9 октября, в Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадал мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

На Двинском шоссе перевернулся грузовой автомобиль "Вольво". В аварии пострадал водитель машины. У него диагностировали травму руки. 

Кроме того, на месте ДТП произошел разлив топлива. Информацию уже передали в экологическую службу.

На данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Киришском районе Ленобласти байкер упал с мотоцикла и получил травмы.

Фото: Pexels

Теги: авария, гатчина, грузовой вольво, двинское шоссе, пострадавший
Категории: Новости Ленинградской области, ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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