В Киришском районе Ленобласти байкер упал с мотоцикла и получил травмы

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В Киришском районе Ленобласти сегодня, 9 октября, в ДТП попал 40-летний водитель мотоцикла. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в массиве Кусино. Байкер потерял управление над мотоциклом и упал с него. В результате случившегося он получил травмы руки и ноги.

Пострадавшего госпитализировали. Уточняется информация о состоянии здоровья пациента.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургский мотоциклист вернул водителю кроссовера выкинутый окурок.

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