  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Киришском районе Ленобласти байкер упал с мотоцикла и получил травмы
Сегодня, 13:37
107
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Киришском районе Ленобласти байкер упал с мотоцикла и получил травмы

0 0

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В Киришском районе Ленобласти сегодня, 9 октября, в ДТП попал 40-летний водитель мотоцикла. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Авария произошла в массиве Кусино. Байкер потерял управление над мотоциклом и упал с него. В результате случившегося он получил травмы руки и ноги. 

Пострадавшего госпитализировали. Уточняется информация о состоянии здоровья пациента.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургский мотоциклист вернул водителю кроссовера выкинутый окурок.

Фото: Pexels

Теги: дтп с пострадавшим, киришский район, массив кусино, мотоциклист
Категории: Новости СПб, Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии