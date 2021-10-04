Петербургский мотоциклист вернул водителю кроссовера выкинутый окурок

Всё произошла на перекрестке у светофора.

Мотоциклист объяснил правила поведения петербургскому водителю, который выбросил бычок на дорогу после перекура. Видео опубликовано в социальных сетях.

Автор ролика отметил, что инцидент произошел еще 2 сентября на перекрестке Светлановского проспекта и Светлановской площади. Водитель кроссовера после перекура выбросил бычок из окна на асфальт. Байкер поднял его и вежливо передал водителю обратно. Водителю кроссовера пришлось забрать его обратно.

В комментариях петербуржцы поступок мотоциклиста поддержали.

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