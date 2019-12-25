"Ленфильм" частично погасит долг перед ВТБ за счет средств Минкульта

Долг составляет более 2 млрд рублей.

Киностудия "Ленфильм" получила от Министерства культуры 486,6 млн руб. на погашение части основного долга по кредиту банка ВТБ. Информацию об этом Piter.TV подтвердили в пресс-службе киностудии.

Эта сумма позволит покрыть курсовую разницу, которая возникла после 2014-го года. По словам гендиректора "Ленфильма" Федора Щербакова, это только первый шаг в рамках программы финансового оздоровления киностудии.

Также наш корреспондент поинтересовался задолженностью перед "Петербургской сбытовой компанией". По состоянию на конец сентября она составляла 22,7 миллиона рублей, включая неустойки. Это могло привести к тому, что "Ленфильм" остался бы без электроэнергии.

Что касается долгов перед коммунальными организациями, то киностудия полностью погасила долги по газу и вошла в отопительный сезон, а также продолжает сокращать долги перед ПСК. сказал Щербаков.

Соглашение на выдачу субсидию от Минкульта было подписано еще 24 августа 2020, когда исполняющей обязанности гендиректора была Инесса Юрченко. О ее уходе стало известно в начале сентября.

Напомним, счета "Ленфильма" арестованы с прошлого года, сумма задолженности перед банком ВТБ измеряется уже в 2 с небольшим миллиардах рублей, также велики долги по 30 проигранным судебным искам. Новый гендиректор Федор Щербаков пообещал в ближайшее время наладить связь между людьми, федеральными ведомствами и банками, чтобы разрешить сложные процессы, сложившиеся вокруг киностудии.

Фото: Piter.TV