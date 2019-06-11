Санкт-Петербург возглавил топ городов с лучшими фестивалями в День России

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов России с самыми интересными опен-эйр фестивалями и праздниками на открытом воздухе в День России, 12 июня. Лучшие мероприятия состоятся в Петербурге, Москве, Уфе, Тамбове и Кирове.
В городе на Неве пройдут фестивали духовых оркестров и цветов, фестиваль национальных кухонь в Приморском парке Победы, вечер завершится праздничным концертом и салютом в 23:00. В Москве в День России на Поклонной горе, в Коломенском и на ВДНХ пройдут фестивали многонациональных культур на открытом воздухе. Салют прогремит в десять часов вечера.
Аналитическое агентство составило рейтинг по результатам анализа популярности событий 12 июня.
День России: главные мероприятия выходных в Петербурге.
Видео: YouTube/ Жанка Англичанка
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