Санкт-Петербург возглавил топ городов с лучшими фестивалями в День России

На втором месте находится Москва.

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов России с самыми интересными опен-эйр фестивалями и праздниками на открытом воздухе в День России, 12 июня. Лучшие мероприятия состоятся в Петербурге, Москве, Уфе, Тамбове и Кирове.

В городе на Неве пройдут фестивали духовых оркестров и цветов, фестиваль национальных кухонь в Приморском парке Победы, вечер завершится праздничным концертом и салютом в 23:00. В Москве в День России на Поклонной горе, в Коломенском и на ВДНХ пройдут фестивали многонациональных культур на открытом воздухе. Салют прогремит в десять часов вечера.

Аналитическое агентство составило рейтинг по результатам анализа популярности событий 12 июня.

День России: главные мероприятия выходных в Петербурге.

Видео: YouTube/ Жанка Англичанка