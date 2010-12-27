В День России пройдёт фестиваль духовых оркестров

Фестиваль пройдёт в юбилейный двадцатый раз.

В честь празднования Дня России 12 июня центральная часть города заполнится зрителями и превратится в одну огромную концертную площадку. Вдоль Невского проспекта и на Дворцовой площади пройдут колонны духовых оркестров, которые наполнят праздничный город атмосферой военного марша. Медные звуки, военная выправка, красота мундиров, чеканный шаг и праздничная музыка привлечёт внимание тысяч горожан.

Фестиваль духовых оркестров в городе на Неве проходит уже двадцатый раз, в 2019 году он посвящён празднованию 175-летнего юбилея великого композитора Н.А. Римского-Корсакова. В честь юбилея композитора музыканты планируют установить мировой рекорд и продемонстрировать зрителям самое массовое исполнение "Полета шмеля" духовыми оркестрами. В установлении рекорда примут участие более 500 музыкантов, в том числе студенты Санкт-Петербургской консерватории Римского-Корсакова.

"Дефиле оркестров" начнётся 12 июня в 16:00 на Дворцовой площади.

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Фото: официальный сайт администрации Санкт-Петербурга