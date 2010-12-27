В Петербурге пройдут Дни грузинского кино

Вход на все кинопоказы свободный.

Фестиваль грузинского кинематографа состоится в Петербурге в третий раз. На фестивале будут представлены как современные картины, так и успевшие стать классикой. 10 и 11 июня кинопоказы пройдут в "Доме кино", а 11 и 12 июня - в кинотеатре "Родина". Вход на все показы свободный.

В программе заявлены анимационные фильмы, современные короткометражные работы, фильм о знаменитой грузинской актрисе Софико Чиаурели, фильм Сергея Параджанова о Нико Пиросмани, кинематографичные версии жизни из высокогорной Сванетии и многое другое. С подробной программой фестиваля грузинского кино можно будет ознакомиться на сайте кинотеатров "Дом кино" и "Родина".

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдёт фестиваль славянской культуры.

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