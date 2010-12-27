В Петербурге пройдёт фестиваль славянской культуры

С 7 по 9 июня в Приморском районе в парке "Озеро Долгое" состоится это массовое торжество.

С 7 по 9 июня жители и гости Санкт-Петербурга смогут ненадолго перенестись в прошлое. В парке "Озеро Долгое" Приморского района будут сооружены крестьянские дворики, мастерские ремесленников, хутор казаков, стоянка воинов-русичей. На фестивале каждый сможет погрузиться в яркую, колоритную славянскую культуру, узнать о традициях славян, познакомиться с их обычаями.

По информации комитета по культуре, на фестивале для гостей проведут мастер-классы по кузнечному, гончарному, ткацкому делу, научат плести кружева и расскажут тонкости плетения из лозы.

Ранее мы писали, что в Кронштадте состоится фестиваль автомобилистов и байкеров.

Фото: pixabay