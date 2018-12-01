В Кронштадте состоится фестиваль байкеров и автомобилистов

8 июня будет проведён масштабный фестиваль Roadside Picnic Fest.

Все любители автомобилей и мототехники соберутся в одном месте 8 июня в форте "Великий князь Константин" в Кронштадте. Фестиваль объединяет не только петербуржцев, на мероприятие приедут представители разных регионов России, а также ближнего зарубежья.

В рамках фестиваля представят редкие транспортные средства, проведут барахолку с необычными товарами и в конце вечера устроят аукцион. Фестиваль сможет привлечь не только тех, кто уже имеет водительский стаж управления транспортным средством. Для интересующихся теоретической стороной вопроса будут проведены лекции и обсуждения автомобильной тематики с единомышленниками. Заключением фестиваля станет костёр, на котором путешественники на автомобилях расскажут слушателям о секретах и тонкостях такого вида досуга.

Входной билет стоит 500 рублей, а для пенсионеров льготная цена - 400 рублей.

Ранее мы писали, что "Чумной" форт в Кронштадте превратят в музей под открытым небом.

Фото: pixabay